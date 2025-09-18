На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Зеленский может потерять власть из-за «дипломатии жертвы»

true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер на фоне своей «дипломатии жертвы» может потерять власть на Украине. Об этом пишет издание Strategic Culture.

«Украина должна выбрать: либо придерживаться дипломатической точности и компромисса, либо продолжать испытывать терпение союзников. Если она выберет последний вариант, Зеленский вскоре может оказаться перед самым опасным порогом своей политической карьеры», — говорится в сообщении издания.

По оценке SC, терпение Европы из-за «дипломатии жертвы» украинского лидера кончается.

18 сентября украинские СМИ сообщали, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный удерживает лидерство в опросах, за кого проголосовали бы украинцы на выборах президента.

Ранее в США узнали о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины.

