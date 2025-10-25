В Еврокомиссии призвали оказать больше давления на РФ

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на РФ, чтобы принудить страну к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети X.

Как отметила фон дер Ляйен, скоординированные антироссийские санкции имеют «ключевое значение» для давления на Москву.

«Европа расширяет сотрудничество в сфере оборонной промышленности и продвигает работу над репарационным кредитом, варианты которого будут представлены в ближайшее время», — добавила глава ЕК.

23 октября Европейский союз (ЕС) официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Региональное содружество ввело ограничения в отношении более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. Кроме того, в новый пакет рестрикций включили запрет на закупку сжиженного природного газа у РФ.

Впоследствии ситуацию прокомментировала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Она заявила, что в ЕС старательно «поскребли по сусекам» для того, чтобы наполнить очередной пакет санкций против Москвы.

Ранее в Кремле рассказали, как РФ будет действовать в ответ на санкции.