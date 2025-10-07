В РФ могут ввести обязательную маркировку колбасных и мясных изделий

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку колбасных и мясных изделий. Проект постановления опубликован министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте документа указано, что с 1 марта 2026 года предполагается начало регистрации участников оборота в системе маркировки. При этом обязательная маркировка мясных продуктов может быть введена с 1 августа 2026 года, а с 1 октября 2026 года — обязательная маркировка колбасных изделий.

В пояснительной записке со ссылкой на данные Высшей школы экономики указано, что доля контрафакта на рыке мясных изделий в РФ за 2024 год составила 18%.

«Введение обязательной маркировки мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, повышению уровня безопасности и защиты жизни граждан», — сказано в проекте постановления.

3 октября «Парламентская газета» писала, что в России могут расширить маркировку бакалейной продукции.

Минпромторг России хочет расширить перечень отдельных видов бакалейной продукции, подлежащих обязательной маркировке, с 1 марта 2026 года, в «Честном знаке» могут начать регистрировать крупы, злаки, бобовые, зерновые продукты для завтрака, мед, продукты на его основе и другие продукты.

Ранее сообщалось, что Правительство обложит пошлинами маркировку товаров.