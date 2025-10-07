На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ могут ввести обязательную маркировку колбасных и мясных изделий

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку колбасных и мясных изделий
true
true
true
close
Goskova Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку колбасных и мясных изделий. Проект постановления опубликован министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте документа указано, что с 1 марта 2026 года предполагается начало регистрации участников оборота в системе маркировки. При этом обязательная маркировка мясных продуктов может быть введена с 1 августа 2026 года, а с 1 октября 2026 года — обязательная маркировка колбасных изделий.

В пояснительной записке со ссылкой на данные Высшей школы экономики указано, что доля контрафакта на рыке мясных изделий в РФ за 2024 год составила 18%.

«Введение обязательной маркировки мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, повышению уровня безопасности и защиты жизни граждан», — сказано в проекте постановления.

3 октября «Парламентская газета» писала, что в России могут расширить маркировку бакалейной продукции.

Минпромторг России хочет расширить перечень отдельных видов бакалейной продукции, подлежащих обязательной маркировке, с 1 марта 2026 года, в «Честном знаке» могут начать регистрировать крупы, злаки, бобовые, зерновые продукты для завтрака, мед, продукты на его основе и другие продукты.

Ранее сообщалось, что Правительство обложит пошлинами маркировку товаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами