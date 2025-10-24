Глава РФПИ анонсировал встречи с представителями администрации США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о том, что проведет встречи с «несколькими представителями в ходе своего визита в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы встречаемся с несколькими представителями администрации. Будет также еще одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной», — заявил Дмитриев журналистам.

По его словам, в основном обсуждения будут проходить за закрытыми дверями о том, как продолжить диалог России и США.

Также 24 октября стали известны планы Кирилла Дмитриева на переговоры в США. Предполагается, что встреча со спецпосланником президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом пройдет в Майами, штат Флорида.

По информации телеканала CNN, Дмитриев отправился в Соединенные Штаты «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

Ранее глава РФПИ оценил ущерб США от санкций против РФ.