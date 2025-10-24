СМИ: Си Цзиньпин отказался встретиться с Мерцем

Die Welt: Мерц искал встречи с Си Цзиньпином, но тот не нашел для него времени

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже полгода не может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет газета Die Welt.

Журналисты утверждают, что в графике Мерца были выделены дни на следующей неделе специально под поездку в Китай.

«Однако, по слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца», — говорится в материале.

Издание отмечает, что даже союзники по правящей коалиции уже критикуют канцлера ФРГ за текущую политику в отношении Китая, что может в итоге поставить под вопрос его управленческую пригодность.

Журналисты также добавляют, что сегодняшняя отмена визита главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля в Пекин является ничем иным как «внешнеполитической катастрофой» действующего немецкого правительства

Об отмене визита Вадефуля в Китай стало известно 24 октября. Поездка перенесена «на неопределенный срок». Представитель МИД ФРГ Катрина Дешауэр заявила, что на повестке дня перед странами стоит множество тем, которые необходимо обсудить. Она выразила сожаление из-за того, что возможности для личной встречи представителей Германии и Китая в ближайшие дни не будет.

Ранее Германия направила ноту Китаю в связи с дефицитом чипов.