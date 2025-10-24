На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Германии отложил поездку в Китай

ARD: глава МИД Германии Вадефуль отложил визит в Китай на неопределенный срок
true
true
true
close
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль перенес поездку в Китай, запланированную на 27-28 октября, на неопределенный срок. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.

По данным журналистов, в ответ на запросы ФРГ в Китае не подтвердили несколько планировавшихся встреч.

«По данным внешнеполитического ведомства, китайская сторона подтвердила только встречу министра с его коллегой — министром иностранных дел Китая Ван И, но не ряд других встреч» — говорится в сообщении.

По данным немецкого ведомства, встречу министров не отменили, а передвинули на неустановленный срок.

Представитель МИД ФРГ Катрина Дешауэр заявила, что на повестке дня перед странами стоит множество тем, которые необходимо обсудить.

Она выразила сожаление из-за того, что возможности для личной встречи представителей Германии и Китая в ближайшие дни не будет. При этом новые даты визита станут известны позже. Между сторонами планируются телефонные беседы для обсуждения насущных вопросов.

До этого Вадефуль заявил, что в ходе своей поездки в Китай намерен затронуть вопрос поддержки Москвы со стороны Пекина.

Ранее Германия направила ноту Китаю в связи с дефицитом чипов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами