Глава МИД Германии отложил поездку в Китай

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль перенес поездку в Китай, запланированную на 27-28 октября, на неопределенный срок. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.

По данным журналистов, в ответ на запросы ФРГ в Китае не подтвердили несколько планировавшихся встреч.

«По данным внешнеполитического ведомства, китайская сторона подтвердила только встречу министра с его коллегой — министром иностранных дел Китая Ван И, но не ряд других встреч» — говорится в сообщении.

По данным немецкого ведомства, встречу министров не отменили, а передвинули на неустановленный срок.

Представитель МИД ФРГ Катрина Дешауэр заявила, что на повестке дня перед странами стоит множество тем, которые необходимо обсудить.

Она выразила сожаление из-за того, что возможности для личной встречи представителей Германии и Китая в ближайшие дни не будет. При этом новые даты визита станут известны позже. Между сторонами планируются телефонные беседы для обсуждения насущных вопросов.

До этого Вадефуль заявил, что в ходе своей поездки в Китай намерен затронуть вопрос поддержки Москвы со стороны Пекина.

Ранее Германия направила ноту Китаю в связи с дефицитом чипов.