Германия направила ноту Китаю в связи с дефицитом чипов

Правительство Германии направило дипломатическую ноту Китаю в связи с ситуацией с компанией-производителем микрочипов Nexperia, которая привела к дефициту полупроводников. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, Китай ввел ограничения против компании. В связи с этим промышленность столкнулась с серьезными перебоями поставок чипов, используемых в автомобильной промышленности и электронике.

«Мы сильно пострадали из-за дефицита чипов, поскольку экономика ФРГ зависит от них. <...> Мы сами направили демарш министру торговли Китая», — сказала глава минэкономики ФРГ Катерина Райхе.

Министр добавила, что власти Германии стремятся к скорейшему урегулированию ситуации.

10 октября газета Financial Times сообщила, что Китай усилил таможенный контроль за импортными поставками чипов. По ее данным, в течение последних недель в крупных китайских портах были мобилизованы команды таможенников для проведения проверок поставок полупроводниковой продукции.

Ранее Китай запретил ИТ-гигантам покупать чипы Nvidia и потребовал отменить уже сделанные заказы.