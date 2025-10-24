На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Священник заявил, что у протестующих на Мадагаскаре нет гнева на христианство

Клирик РПЦ Рандрианаиво: православные храмы Мадагаскара в безопасности
Zo Andrianjafy/Reuters

Православные храмы на Мадагаскаре находятся в безопасности, несмотря на трудную политическую ситуацию на острове. Об этом рассказал РИА Новости мадагаскарский священник патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви иерей Василий Рандрианаиво.

21 октября французское христианское издание Tribune chrétienne сообщило о нападении на библейское общество в столице Мадагаскара, Антананариву. В результате произошедшего вспыхнул пожар, которым были уничтожены тысячи экземпляров Священного Писания.

«Мадагаскар в целом — в трудной политической ситуации. Что до ситуации православной церкви на Мадагаскаре, то мы в безопасности. Разгром Библейского общества произошел из-за недовольства людей президентом, а не христианской верой», — подчеркнул иерей Василий.

Священник добавил, что на острове многие воспринимают происходящие политические события как шаг к концу неоколониального господства Франции. При этом у протестующих нет гнева на христианство, заключил иерей.

26 сентября посольство России на Мадагаскаре и в Союзе Коморских Островов призвало россиян, пребывающих в регионе, к бдительности в связи с беспорядками. Причиной волнений на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды.

Впоследствии группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, 14 октября взяла власть в свои руки и распустила все прежние органы управления страной.

Ранее Африканский союз приостановил членство Мадагаскара.

