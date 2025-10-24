На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор объяснил, как России выстоять в технологической гонке с США и Китаем

Профессор Безруков: для технологического развития России нужны партнеры
true
true
true
close
Shutterstock

Поскольку соревноваться в одиночку с США и Китаем в области новейших технологий довольно трудно, России необходимо выстроить единое экономическое пространство, объединившись с партнерами. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков. По его словам, на это у РФ есть 10-15 лет.

«Конечно, наши союзники, естественные союзники, — это те страны, у которых та же проблема, что и у нас. Они оказались в конкуренции с США и Китаем, но не могут прильнуть ни к той, ни к другой стране. Это Индия, это Иран, это вся Юго-Восточная Азия, это Западная Европа и Япония тоже», — считает Безруков.

Он добавил, что талантов у России много, но стране нужна система, которая позволила бы обеспечить быстрый технологический и экономический рост.

Заведующий лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ, физик Андрей Зенкевич до этого говорил, что в России вряд ли создадут суверенный отечественный смартфон, поскольку даже самые известные бренды не производят устройства полностью на территории своих стран.

По его словам, многие государства хотят обеспечить технологический суверенитет, однако эти планы упираются в экономическую выгоду от международного разделения труда.

Ранее сообщалось, что доход московских предприятий по выпуску роботизированных систем увеличился.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами