Профессор объяснил, как России выстоять в технологической гонке с США и Китаем

Поскольку соревноваться в одиночку с США и Китаем в области новейших технологий довольно трудно, России необходимо выстроить единое экономическое пространство, объединившись с партнерами. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков. По его словам, на это у РФ есть 10-15 лет.

«Конечно, наши союзники, естественные союзники, — это те страны, у которых та же проблема, что и у нас. Они оказались в конкуренции с США и Китаем, но не могут прильнуть ни к той, ни к другой стране. Это Индия, это Иран, это вся Юго-Восточная Азия, это Западная Европа и Япония тоже», — считает Безруков.

Он добавил, что талантов у России много, но стране нужна система, которая позволила бы обеспечить быстрый технологический и экономический рост.

Заведующий лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ, физик Андрей Зенкевич до этого говорил, что в России вряд ли создадут суверенный отечественный смартфон, поскольку даже самые известные бренды не производят устройства полностью на территории своих стран.

По его словам, многие государства хотят обеспечить технологический суверенитет, однако эти планы упираются в экономическую выгоду от международного разделения труда.

Ранее сообщалось, что доход московских предприятий по выпуску роботизированных систем увеличился.