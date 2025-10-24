Премьер Бельгии ответил на критику из-за активов России

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не считает себя «плохим мальчиком» из-за отказа в использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Так он отреагировал на публикацию издания Politico.

«Издание назвало меня плохим мальчиком. Я? Плохой мальчик? Можете себе такое представить? Я не плохой парень, мы лучшие в городе. Если говорить об иммобилизованных активах, то мы самые-самые», — приводят в публикации слова политика.

До этого премьер-министр Бельгии заявил, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если Евросоюз не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее в ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву.