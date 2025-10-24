В Кремле ответили на заявление Зеленского о якобы срыве саммита России и США

Песков: Зеленский не мог сорвать саммит, точные сроки которого не были назначены

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы срыве саммита России и США в Будапеште не соответствуют действительности, потому что точных сроков саммита никто не называл. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Точных сроков саммита никто не называл и не договаривался, было сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей», — ответил он на вопрос о причинах отказа президента США Дональда Трампа от проведения саммита.

Представитель Кремля отметил, что американский лидер и президент РФ Владимир Путин не хотят терять время на неподготовленную встречу, для результативности будущих переговоров необходимо проделать много работы. Песков напомнил, что Трамп не исключил проведение саммита в будущем, и подчеркнул, что такой же позиции придерживается российский президент.

В среду, 22 октября, Трамп сообщил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой было объявлено ранее. Президент США выразил мнение, что на этой встрече не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что встреча с Путиным состоится в будущем.

Глава Белого дома также заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо» и потребовал от России согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции. После этого США объявили о введении новых антироссийских санкций. Они стали первыми во второй период президентства Трампа.

Ранее Орбан заявил, что совместный саммит России и США не снят с повестки.