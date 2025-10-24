На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Японии заявила об «историческом изменении баланса сил» в мире

Hiro Komae/Reuters

Мир столкнулся с историческими изменениями в балансе сил и обострением геополитического соперничества. Об этом заявила новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает ТАСС.

«Свободный, открытый и стабильный мировой порядок, к которому мы привыкли, подвергается испытаниям в свете исторических изменений в балансе сил и обострения геополитического соперничества», — сказала она, выступая с программной речью в парламенте по случаю вступления в должность.

Такаити пообещала «возродить японскую дипломатию, которая будет процветать в самом центре мира».

Санаэ Такаити стала первой женщиной в истории, занявшей пост премьер-министра Японии. 4 октября она выиграла выборы на должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Как ей удалось возглавить кабмин и чего ждать от нового правительства страны — в материале «Газеты.Ru».

Ее политическая риторика направлена на укрепление национальной обороны Японии, восстановление «традиционных японских ценностей» и внедрение строгой миграционной политики. При этом она сознательно избегает феминистской риторики и прямо заявляет о своем несогласии с движениями за гендерное равенство.

Ранее премьер Японии сообщила о планах заключить мирный договор с Россией.

