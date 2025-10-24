СМИ сообщили о переполохе в первые дни пребывания Саркози в тюрьме

В первые дни пребывания бывшего президента Франции Николя Саркози в парижской тюрьме Ля-Санте в ней начался переполох, троих заключенных задержали. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, троих заключенных задержали за угрозы в его адрес. Кроме того, другие преступники кричат на 70-летнего экс-президента, известного своим открытым презрением к преступникам, и оскорбляют его.

Отмечается, что несмотря на требования Саркози, чтобы с ним обращались «как со всеми», в связи с тем, что он руководил государством, в тюрьме его сопровождают двое вооруженных офицеров правительственной охраны в соответствии с французским законодательством. При этом у сотрудников тюремной охраны оружия нет.

Другим заключенным запрещено взаимодействовать с экс-президентом. Еще одной проблемой пребывания Саркози в тюрьме стало то, что ему выделили в четыре раза больше места, чем другим заключенным.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека». Адвокаты уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили об издевательствах над Саркози в тюрьме.