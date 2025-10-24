На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о визите главы минэкономики ФРГ в Киев

DPA: министр экономики ФРГ Райхе прибыла на Украину с многодневным визитом
Thomas Imo/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла на Украину с многодневным рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое DPA.

Уточняется, что главу Минэкономики Германии в поездке сопровождали представители деловых кругов ФРГ. В ходе визита Райхе заявила, что Германия увеличит финансовые вливания для восстановления энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимы, отдельно отметив, что дополнительные средства также будут направлены на закупку природного газа для нужд страны.

Власти Украины ранее приостановили заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры и из-за остановки поставок газа через Польшу. Верховная рада сегодня выделила около $200 млн «Нафтогазу» на импорт газа для прохождения отопительного сезона. Тем не менее, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массового повреждения газовой инфраструктуры. По его словам, в стране «выбили практически всю газовую систему», власти не были к этому готовы. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России анонсировали новые массированные удары по Украине.

