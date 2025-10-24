Еврокомиссия продолжает готовить кредит Украине из российских активов

Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу по подготовке кредита Киеву на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, работа в данном направлении продолжается, несмотря на «выводы Евросоюза (ЕС)».

ЕС ранее отложил решение до декабрьского саммита решение об использовании замороженных российских активов по схеме так называемого репарационного кредита для Украины. Как отмечает Politico, прорыва по вопросу репарационного кредита достигнуть не удалось. В итоговом заявлении саммита содержится лишь поручение Еврокомиссии представить новые предложения в декабре.

Издание также сообщает, что заявление по Украине было принято 26 из 27 стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в обсуждении, поскольку в это время принимал участие в «Марше мира» — митинге своих сторонников в Будапеште, приуроченном к годовщине венгерского восстания 1956 года.

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее Бельгия назвала условие для одобрения конфискации активов России.