На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп захотел парализовать российский энергетический сектор

NYT: Трамп вывел экономическую войну с Россией на новый уровень
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп вывел экономическую войну с Россией на «новый уровень», целью Штатов является дестабилизация энергетического сектора РФ. Об этом сообщает газета The New York Times.

«В среду президент Трамп вывел экономическую войну Америки с Россией на новый уровень, предприняв попытку отсечь две крупнейшие нефтяные компании страны от мировой финансовой системы, что стало сигналом о новой готовности Соединенных Штатов парализовать российский энергетический сектор, несмотря на риск роста цен на нефть», — пишет издание.

По оценке NYT, хотя санкции коснулись всего двух компаний, они могут при условии их строгого соблюдения нанести «серьезный удар по российской экономике».

23 октября американский президент объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами