СМИ: поддержка Украины со стороны Европы находится под вопросом

Politico: решение саммита ЕС по активам РФ ставит под вопрос поддержку Киева

Поддержка Украины со стороны Европы находится под вопросом из-за неспособности стран-членов блока прийти к единому решению по замороженным активам РФ. Об этом пишет газета Politico.

«Немногие [лидеры стран ЕС] могли скрывать тот факт, что итог [саммита] вновь ставит вопросы относительно хрупкой поддержки Украины со стороны ЕС», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале Politico, окончательное решение Европы по активам РФ могут принять в декабре.

При этом премьер Бельгии Берт Де Вевер заявлял, что России необходима компенсация, если Москва сможет вернуть себе право распоряжаться своими замороженными активами в Европе.

Бельгия 23 октября не поддержала экспроприацию активов России, блокированных в ее юрисдикции.

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее в ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву.