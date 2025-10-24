СМИ: поддержка Украины со стороны Европы находится под вопросом

Поддержка Украины со стороны Европы находится под вопросом из-за неспособности стран-членов блока прийти к единому решению по замороженным активам РФ. Об этом пишет газета Politico.
«Немногие [лидеры стран ЕС] могли скрывать тот факт, что итог [саммита] вновь ставит вопросы относительно хрупкой поддержки Украины со стороны ЕС», — говорится в сообщении издания.
Как отмечается в материале Politico, окончательное решение Европы по активам РФ могут принять в декабре.
При этом премьер Бельгии Берт Де Вевер заявлял, что России необходима компенсация, если Москва сможет вернуть себе право распоряжаться своими замороженными активами в Европе.
Бельгия 23 октября не поддержала экспроприацию активов России, блокированных в ее юрисдикции.
Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.
Ранее в ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву.