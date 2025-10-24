На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: поддержка Украины со стороны Европы находится под вопросом

Politico: решение саммита ЕС по активам РФ ставит под вопрос поддержку Киева
true
true
true
close
РИА Новости

Поддержка Украины со стороны Европы находится под вопросом из-за неспособности стран-членов блока прийти к единому решению по замороженным активам РФ. Об этом пишет газета Politico.

«Немногие [лидеры стран ЕС] могли скрывать тот факт, что итог [саммита] вновь ставит вопросы относительно хрупкой поддержки Украины со стороны ЕС», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале Politico, окончательное решение Европы по активам РФ могут принять в декабре.

При этом премьер Бельгии Берт Де Вевер заявлял, что России необходима компенсация, если Москва сможет вернуть себе право распоряжаться своими замороженными активами в Европе.

Бельгия 23 октября не поддержала экспроприацию активов России, блокированных в ее юрисдикции.

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее в ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами