На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Украина стала диктовать Европе условия по изъятию российских активов

Reuters: в Киеве заявили, что должны получить деньги с активов РФ к концу года
close
РИА «Новости»

Украина считает, что Европа должна обеспечить Киев деньгами с замороженных российских активов до конца 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Высокопоставленный чиновник в администрации президента Владимира Зеленского заявил агентству Reuters, что Украине нужны средства до конца года и самостоятельность в том, как их потратить, в одном из первых публичных комментариев, в котором подробно изложена позиция Киева», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Reuters, Украина призывает европейские страны никак не ограничивать ее использование предлагаемого кредита в размере $163 млрд, основанного на замороженных российских государственных активах.

21 октября европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что Канада и Великобритания готовы принять участие в инициативе Евросоюза с выдачей нового кредита Украине из замороженных на их территории активов Российской Федерации.

Ранее СМИ сообщили о серьезных финансовых проблемах Украины.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами