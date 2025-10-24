Михалков заявил об обязанности каждого мужчины в России служить в армии

Режиссер Никита Михалков призвал всех российских мужчин к службе в армии

Каждый мужчина, проживающий в России, должен пройти службу в армии. Такое мнение высказал российский режиссер Никита Михалков на встрече со студентами ВГИКа в рамках международного студенческого кинофестиваля, передает РИА Новости.

По словам Михалкова, служба в Вооруженных силах представляет собой «колоссальную школу». Он подчеркнул, что армия для России всегда была не просто средством нападения или защиты, а особым образом жизни.

«Примечательно, что даже в отечественной истории каждый князь был причислен к определенному полку», — отметил режиссер.

Михалков также поделился личным опытом, рассказав, как в 27-летнем возрасте настоял на отправке для прохождения службы на Камчатку, где служил в Тихоокеанском флоте.

В сентябре похожее высказывание сделал руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, все молодые люди в России должны отслужить в армии, так как мир в настоящее время находится в состоянии продолжительной войны.

Ранее Минобороны РФ утвердило осенний призыв в 2025 году.