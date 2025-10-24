На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Михалков заявил об обязанности каждого мужчины в России служить в армии

Режиссер Никита Михалков призвал всех российских мужчин к службе в армии
true
true
true
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Каждый мужчина, проживающий в России, должен пройти службу в армии. Такое мнение высказал российский режиссер Никита Михалков на встрече со студентами ВГИКа в рамках международного студенческого кинофестиваля, передает РИА Новости.

По словам Михалкова, служба в Вооруженных силах представляет собой «колоссальную школу». Он подчеркнул, что армия для России всегда была не просто средством нападения или защиты, а особым образом жизни.

«Примечательно, что даже в отечественной истории каждый князь был причислен к определенному полку», — отметил режиссер.

Михалков также поделился личным опытом, рассказав, как в 27-летнем возрасте настоял на отправке для прохождения службы на Камчатку, где служил в Тихоокеанском флоте.

В сентябре похожее высказывание сделал руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, все молодые люди в России должны отслужить в армии, так как мир в настоящее время находится в состоянии продолжительной войны.

Ранее Минобороны РФ утвердило осенний призыв в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами