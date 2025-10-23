СМИ: Николай Емельянов покинет пост вице-губернатора Ленобласти

Вице-губернатор по социальной политике Ленобласти Николай Емельянов с высокой долей вероятности покинет свой пост. Об этом пишет портал 47news со ссылкой на источники в правительстве региона.

В публикации говорится, что новым местом работы Емельянова может стать Гатчинский государственный университет, где он готовится занять должность исполняющего обязанности ректора. Официального подтверждения этой информации нет. До прихода в правительство Ленобласти в 2012 году Николай Емельянов руководил Кировским районом региона.

В июне 2025 года предыдущего ректора Гатчинского университета Александра Туфанова отправили под домашний арест за организацию незаконной миграции. По данным 47news, в ноябре прошлого года от его имени оформили около 20 приглашений на обучение иностранным гражданам из арабских стран, а затем продлили срок обучения. Стоимость таких услуг составляла до 150 тысяч рублей.

Временно исполняющим обязанности (врио) ректора вуза сейчас числится Антон Моштаков.

