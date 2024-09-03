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Бывший вице-губернатор Ленобласти объяснил, зачем купил квартиру Михаила Шаца

Предприниматель Богачев заявил, что будет иногда ночевать в квартире Шаца

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Global Look Press

Бывший вице-губернатор Ленобласти Георгий Богачев объяснил, зачем купил квартиру шоумена Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом). Предпринимателя цитирует «Фонтанка».

Богачев уточнил, что сделка состоялась еще в марте, личность предыдущего владельца стала известна предпринимателю уже на финальном этапе.

Бизнесмен отметил, что решил продать предыдущую квартиру в Петербурге, чтобы вложить деньги в строительство бассейна на своей базе отдыха.

«Я решил, что куплю что-нибудь поменьше и в более приятном месте, чтобы можно переночевать было один-два раза в неделю, поскольку мы постоянно живем за городом», — говорит Богачев.

Объявление о продаже квартиры на Моховой площадью 82 квадратных метра он нашел на популярном агрегаторе. Впоследствии Богачев убедился, что нет ограничений, связанных с покупкой имущества у иноагентов.

Сумму сделки предприниматель не раскрыл, однако признался, что смог выторговать скидку.

Георгий Богачев с 2012 по 2015 год был вице-губернатором Ленинградской области.

27 августа стало известно, что Михаил Шац продал трехкомнатную квартиру в Петербурге. Изначально квартиру продавали за 40 млн рублей, позже цену снизили до 33 млн рублей.

Личность покупателя раскрыло 3 сентября издание Life.

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