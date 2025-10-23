Зеленский назвал формулу мира на Украине

Зеленский после встречи с Макроном заявил о шансе на мир

На фоне санкций США и Евросоюза против России есть шанс на окончание военного конфликта на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию. Для этого нужно продолжать усиление давления на РФ, увеличивать поддержку Украины и закончить наработку гарантий безопасности», — подчеркнул он.

По итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он отметил, что ключевым приоритетом Киева является усиление противовоздушной обороны Украины.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Под ограничения в том числе попали нефтеперерабатывающие компании в третьих странах, в основном китайские и индийские фирмы, которые сотрудничают с РФ в области нефтепереработки и торговли энергоносителями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай выступил против санкций США.