Премьер Венгрии высказался о «коалиции желающих»

Орбан: Венгрия не будет участвовать в «коалиции желающих»

Венгрия не будет участвовать в «коалиции желающих», созданной Брюсселем для военной поддержки Украины. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, передает ТАСС.

21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий. Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

По данным The Daily Telegraph, «коалиция желающих» по оказанию помощи Киеву на встрече в британской столице, запланированной на 24 октября, планирует обсудить план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский назвал план Трампа по Украине «хорошим компромиссом».