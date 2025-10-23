На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Венгрии высказался о «коалиции желающих»

Орбан: Венгрия не будет участвовать в «коалиции желающих»
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Венгрия не будет участвовать в «коалиции желающих», созданной Брюсселем для военной поддержки Украины. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, передает ТАСС.

21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий. Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

По данным The Daily Telegraph, «коалиция желающих» по оказанию помощи Киеву на встрече в британской столице, запланированной на 24 октября, планирует обсудить план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский назвал план Трампа по Украине «хорошим компромиссом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами