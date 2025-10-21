Коалиция желающих встретится в Лондоне для обсуждения мирного плана по Украине

Коалиция желающих по оказанию помощи Киеву на встрече в британской столице, запланированной на 24 октября, планирует обсудить план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что мирное предложение было разработано европейскими государствами совместно с Украиной. Оно будет похоже на план американской администрации о прекращении огня в секторе Газа.

Издание подчеркивает, что идея «сыграть на американском эго» принадлежит советнику премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатану Пауэллу.

21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий. Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп давил на Зеленского, чтобы вынудить Украину отказаться от Донбасса.