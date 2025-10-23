На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан рассказал о быстром методе завершения конфликта на Украине

Орбан: конфликт на Украине уже кончился бы, если бы не препятствие Европы
Bernadett Szabo/Reuters

Конфликт на Украине мог бы давно завершиться, если бы не политика Европы по поддержке Киева, которая препятствует мирным инициативам. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Если бы Брюссель не препятствовал миротворческой миссии американского президента, война бы уже закончилась», — подчеркнул он.

18 октября Орбан отмечал, что исход боевых действий на территории Украины уже предопределен — российская армия победила и стала сильнее.

Венгерский премьер сообщил, что его мнением по этому вопросу интересовался президент США Дональд Трамп.

По мнению Орбана, чем дольше шли боевые действия в ходе Первой и Второй мировых войн, тем скорее Россия становилась сильнее. Министр подчеркнул, что европейские лидеры, которые хотят принимать участие в переговорах по украинскому кризису, фактически вынуждены «сидеть на табуретке в углу», пока Москва и Вашингтон «сидят в креслах и разговаривают».

Ранее Орбан заявил о военном психозе в Европе и призвал к переговорам с РФ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
