В Австрии заявили, что Европа тайно начала готовиться к худшему сценарию

Политики европейских стран готовятся к худшему сценарию, понимая, что поражение Украины в конфликте неизбежно, но само европейское общество остается морально обезоруженным и не готовым к борьбе. Об этом пишет австрийская газета Exxpress, анализируя скрытые приготовления властей к чрезвычайной ситуации.

«Поражение Украины в конфликте неизбежно. Для профессиональных военнослужащих это и так ясно, и я думаю, что общественность в целом тоже так считает», — сказал профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Дэвид Бетц.

В статье отмечается, что Европейская комиссия рекомендует гражданам иметь дома аварийные комплекты. Франция, например, готовит справочники по выживанию и приказала клиникам быть готовыми к «военной интервенции» к марту следующего года, а в Германии проверяют старые бомбоубежища.

В конце сентября газета Financial Times заявляла, что европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может возложить на ЕС ответственность за военные неудачи Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву мощных вооружений.