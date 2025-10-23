Sky News резко раскритиковал Трампа за введение новых санкций против России

Sky News назвал санкции Трампа против России причинением боли самому себе

Введение новых санкций США против нефтяного сектора могут ударить по американской и европейской экономике. К такому выводу пришли журналисты британского канала Sky News.

«Оказывая давление на российский нефтяной сектор, президент усиливает давление на мировой рынок, и это давление может ощутить и американский нефтяной сектор», — сообщает телеканал.

Как отмечается в материале Sky News, «каждый удар, нанесенный на ринге, сопряжен с риском причинения боли самому себе».

При этом, по оценке британских журналистов, Белый дом рассчитывает на то, что геополитическая выгода в конечном итоге перевесит внутренние издержки.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме усомнились в самостоятельности Трампа.