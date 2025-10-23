На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц сдержанно оценил идею использования замороженных активов России

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Германия разделяет опасения Бельгии по поводу использования российских замороженных зарубежных активов. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по прибытии на саммит ЕС, передает ТАСС.

«Я и премьер-министр Бельгии (Барт Де Вевер – «Газета.Ru») в последние дни и недели неоднократно обсуждали эту тему, я разделяю его опасения», — подчеркнул он.

При этом, по словам Мерца, он рассчитывает на «шаг вперед» в Евросоюзе по вопросу использования зарубежных активов РФ в пользу Киева.

23 октября Де Вевер заявил, что Бельгия блокирует конфискацию замороженных активов, если Евросоюз (ЕС) не разделит риски. Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Кроме того, по словам Де Вевера, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее сообщалось, что ЕК хочет предложить новый кредит Киеву под российские активы.

