Захарова прокомментировала запрет ЕС на импорт газа из России

Решение Совета Евросоюза утвердить запрет на закупку российского газа с 1 января 2028 года — «полный мрак». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это классическая история реализации философии «назло бабушке отморожу уши». Это, конечно, полный мрак. Это, честно говоря, уже какие-то напоминает практики тоталитарных сект», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, ЕС давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба топливно-энергетическому комплексу РФ, не считаясь при этом с негативными последствиями для членов объединения, тем более для третьих стран и глобальной энергобезопасности в целом.

Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России. Рестрикции впервые затрагивают российский газовый сектор и ограничивают перемещение российских дипломатов. Европейским компаниям запрещено теперь организовывать туры в России, а россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский поблагодарил Европу за новые санкции против России.