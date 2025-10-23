На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала запрет ЕС на импорт газа из России

Захарова назвала полным мраком запрет ЕС на импорт российского газа
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Решение Совета Евросоюза утвердить запрет на закупку российского газа с 1 января 2028 года — «полный мрак». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это классическая история реализации философии «назло бабушке отморожу уши». Это, конечно, полный мрак. Это, честно говоря, уже какие-то напоминает практики тоталитарных сект», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, ЕС давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба топливно-энергетическому комплексу РФ, не считаясь при этом с негативными последствиями для членов объединения, тем более для третьих стран и глобальной энергобезопасности в целом.

Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России. Рестрикции впервые затрагивают российский газовый сектор и ограничивают перемещение российских дипломатов. Европейским компаниям запрещено теперь организовывать туры в России, а россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский поблагодарил Европу за новые санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами