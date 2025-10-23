«Назло бабушке отморожу уши»: Захарова оценила запрет ЕС на импорт газа из России

Евросоюз назло себе «отморозит уши» введением запрета на импорт газа из России. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции ЕС против Москвы, передает ТАСС.
«Назло бабушке отморожу уши», — отметила она.
Евросоюз 23 октября ввел 19-й пакет санкций против России. Рестрикции впервые затрагивают российский газовый сектор.
В частности, вводится запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ), который пройдет в два этапа: краткосрочные контракты должны истечь в течение шести месяцев, а долгосрочные — до 1 января 2027 года. Под санкциями оказались 117 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть (так называемый теневой флот).
Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что в ЕС уже начали готовить 20-й пакет ограничений против России.
Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.