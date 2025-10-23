На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финляндия окажется в долгах из-за покупки оружия для Украины

HS: Финляндия возьмет в долг 100 млн евро на покупку оружия США для Украины
true
true
true
close
Shutterstock

Финляндия направит 100 млн евро на покупку вооружений для Украины за счет нового долга. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«В четверг правительство приняло решение направить 100 миллионов евро на поддержку Украины через закупки оружия у США», — отмечает издание.

По словам премьера Финляндии Петтери Орпо, указанные средства привлекут за счет долга.

Кроме того, Орпо в интервью Politico выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп все же передаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для поражения целей на территории России.

По его словам, Россия якобы является «постоянной угрозой безопасности», в связи с чем Украине нужно оружие «для самообороны». Если союзники Киева хотят остановить конфликт, «то нужно быть на том же уровне, а то и сильнее, чем Россия», считает политик.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия готова к конфликту с НАТО «как никогда».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами