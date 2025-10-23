HS: Финляндия возьмет в долг 100 млн евро на покупку оружия США для Украины

Финляндия направит 100 млн евро на покупку вооружений для Украины за счет нового долга. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«В четверг правительство приняло решение направить 100 миллионов евро на поддержку Украины через закупки оружия у США», — отмечает издание.

По словам премьера Финляндии Петтери Орпо, указанные средства привлекут за счет долга.

Кроме того, Орпо в интервью Politico выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп все же передаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для поражения целей на территории России.

По его словам, Россия якобы является «постоянной угрозой безопасности», в связи с чем Украине нужно оружие «для самообороны». Если союзники Киева хотят остановить конфликт, «то нужно быть на том же уровне, а то и сильнее, чем Россия», считает политик.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия готова к конфликту с НАТО «как никогда».