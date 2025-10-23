На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Финляндии призвал союзников Украины быть сильнее, чем Россия

Премьер Финляндии Орпо понадеялся, что Трамп даст ВСУ Tomahawk для ударов по РФ
true
true
true
close
Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Politico выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп все же передаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для поражения целей на территории России.

По его словам, Россия якобы является «постоянной угрозой безопасности», в связи с чем Украине нужно оружие «для самообороны». Если союзники Киева хотят остановить конфликт, «то нужно быть на том же уровне, а то и сильнее, чем Россия», считает политик.

«Я очень надеюсь, что они получат необходимые возможности для ударов по России и самообороны. Мы знаем, что это вопрос между Зеленским и Соединенными Штатами, и я очень надеюсь, что они найдут решение», — заявил Орпо.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Белом доме, что Украине не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время. Отмечается, что, по словам Трампа, его главным приоритетом является прекращение конфликта. В рамках встречи глава государства дал понять Зеленскому, что он «не привязан к какому-либо конкретному территориальному результату».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия готова к конфликту с НАТО «как никогда».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами