Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД обвинили западные страны в пособничестве украинским киберпреступлникам

МИД РФ: западные страны покрывают украинских киберпреступников
close
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Западные правительства покрывают власти Украины и стоящих у них на службе киберпреступников. Об этом заявил РИА Новости директор Департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Артур Люкманов.

Он посетовал, что сейчас нет всеобъемлющей международно-правовой защиты от киберпреступлений. Поэтому от действий мошенников и хакеров страдают граждане разных стран.

Дипломат отметил, что бороться с киберпреступностью можно только вместе, но страны Запада не готовы к этому.

«Некоторые условия противодействия «цифровому» криминалу предусматриваются Конвенцией против киберпреступности, однако, повторюсь, главный залог успешной работы правоохранителей – готовность всех государств к равноправному сотрудничеству», — заключил Люкманов.

До этого в комментарии Белого дома к указу президента США Джо Байдена о ежегодном выделении $100 млрд на укрепление кибербезопасности сообщалось, что Штаты ежегодно несут $56 млрд убытков от подделки личных данных.

Ранее француженка ушла от мужа к фейковому Брэду Питту и потеряла €830 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами