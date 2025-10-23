Стремление украинского лидера Владимира Зеленского заморозить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует об отчаянии Киева и неспособности армии страны продолжать боевые действия. Об этом в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten заявил австрийский полковник Маркус Райснер.

«Это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с [президентом США] Дональдом Трампом», — сказал эксперт.

По его мнению, Зеленский добивается заморозки конфликта исключительно для того, чтобы взять паузу перед продолжением боевых действий.

Райснер добавил, что Киев с самого начала вооруженного конфликта находился в крайне трудной ситуации. Как он отметил, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают держаться только благодаря помощи западных стран, но и она постепенно иссякает. Полковник выразил уверенность, что Украина в одиночку не выдержит конфликт на истощение.

21 октября Зеленский в очередной раз предложил начать мирный процесс с установления перемирия по текущей линии фронта и последующего проведения переговоров. Он подчеркнул, что линия фронта может стать началом дипломатического процесса по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее Зеленский рассказал, что США призывали Украину вывести войска из Донбасса.