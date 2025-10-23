На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Австрийский полковник объяснил желание Зеленского заморозить конфликт

Полковник Райснер: призывы Зеленского заморозить конфликт говорят о его отчаянии
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Стремление украинского лидера Владимира Зеленского заморозить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует об отчаянии Киева и неспособности армии страны продолжать боевые действия. Об этом в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten заявил австрийский полковник Маркус Райснер.

«Это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с [президентом США] Дональдом Трампом», — сказал эксперт.

По его мнению, Зеленский добивается заморозки конфликта исключительно для того, чтобы взять паузу перед продолжением боевых действий.

Райснер добавил, что Киев с самого начала вооруженного конфликта находился в крайне трудной ситуации. Как он отметил, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают держаться только благодаря помощи западных стран, но и она постепенно иссякает. Полковник выразил уверенность, что Украина в одиночку не выдержит конфликт на истощение.

21 октября Зеленский в очередной раз предложил начать мирный процесс с установления перемирия по текущей линии фронта и последующего проведения переговоров. Он подчеркнул, что линия фронта может стать началом дипломатического процесса по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее Зеленский рассказал, что США призывали Украину вывести войска из Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами