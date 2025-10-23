В США в очередной раз не смогли принять законопроект, который бы прекратил шатдаун

Сенат США в 12-й раз не смог принять законопроект о прекращении шатдауна

Американский сенат в 12-й раз не смог принять законопроект, который бы прекратил шатдаун правительства США. Трансляция заседания велась порталом C-Span.

Отмечается, что законопроект представителей Республиканской партии о продолжении финансирования правительства вновь не смог набрать необходимых 60 голосов.

По словам спикера палаты представителей, текущий шатдаун правительства США стал вторым по продолжительности в американской истории. Предыдущий, который продлился 35 дней, произошел во время первого президентского срока Дональда Трампа. Он продлился с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

По словам главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд.

Ранее Белый дом начал сокращения федеральных служащих на фоне шатдауна.