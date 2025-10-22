Лидер партии «Экологисты» выдвинула свою кандидатуру на пост президента Франции

Лидер левой партии «Экологисты» Марин Тонделье анонсировала свое участие в президентских выборах Франции 2027 года. Об этом она заявила журналу Nouvel Obs.

Основной целью 39-летней Тонделье, по ее словам, является развитие «социальной и солидарной» экономики и притеснение капитализма, который, в ее понимании, является «токсичным и несовместимым с природными ресурсами». Глава «Экологистов» также отметила, что готова к жестокой предвыборной гонке, так как она происходит из шахтерского региона Па-де-Кале.

После отставки главы правительства Франции Себастьена Лекорню, который пробыл в должности менее месяца, в политических кругах Пятой республики набирает популярность идея об отставке нынешнего президента Эммануэля Макрона. На эту тему уже высказались не только противники главы государства, но и люди, в прошлом состоявшие в его команде — например, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Обычные граждане, судя по опубликованным социологическим опросам, тоже устали от Макрона и выступают за то, чтобы он покинул свой пост досрочно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсовет Франции утвердил запрет для Ле Пен на участие в выборах.