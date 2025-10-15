Госсовет Франции утвердил запрет для Ле Пен на участие в выборах

Госсовет Франции отклонил апелляцию Ле Пен на запрет на участие в выборах

Французский госсовет не стал рассматривать жалобу лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на решение суда, запрещающее политику баллотироваться на выборах. Об этом сообщает газета Le Monde.

Апелляция была отклонена, так как «она требовала не столько отмены нормативных положений, сколько изменения законодательства, что выходит за рамки полномочий премьер-министра». В связи с этим госсовет отказался передать жалобу Ле Пен на рассмотрение конституционного суда.

Отмечается, что Ле Пен хотела добиться через высшую инстанцию отмены противоречащих конституции Франции положений законодательства перед тем, как апелляционный суд начнет пересматривать ее основное дело.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Отмечается, что она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ее и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте.

