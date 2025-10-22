После угроз убийством экс-президенту Франции Саркози началось расследование

Прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством в адрес бывшего президента Франции Николя Саркози в тюрьме Санте. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Источник сообщает, что трое авторов угроз были изолированы.

В ближайшее время заключенных тюрьмы Санте, угрожавших бывшему президенту, переведут в другое место. Известно также, что полицейские круглосуточно охраняют Саркози.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Адвокаты уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Что Саркози делал перед заключением и где будет отбывать наказание — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции сообщили, что Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере.