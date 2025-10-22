На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о плюсах плана ЕС по урегулированию на Украине

Депутат Журова: если Трамп примет план ЕС, это поможет урегулированию
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Предложение Евросоюза о новом мирном плане и создании «Совета по вопросам мира» может быть полезной идеей для ускорения украинского урегулирования. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

«По-моему мнению, в любых мирных переговорах по Украине все-таки должна участвовать Европа, так как именно она продолжает финансирование Киева и предоставляет оружие для ВСУ. Однако тут возникает другая проблема — позиция европейских стран весьма разношерстна, каждый из европейских лидеров хочет одеяло перетянуть на себя», — сказала депутат.

По ее мнению, если Дональд Трамп действительно сможет выразить единое мнение Европы или назначит одного политика, который сможет это сделать, то это будет лучшим вариантом.

«Трамп все-таки человек решительный, и хочет войти в историю как международный медиатор. Так что в его энтузиазме можно не сомневаться. Если он поддержит идею Евросоюза, то еще и сделает процесс мирного урегулирования публичным, покажет, что никаких междусобойчиков с Москвой у него нет», — пояснила Журова.

Депутат подчеркнула, что главными в процессе мирного урегулирования, по-прежнему, должны оставаться позиции России и Украины, но для Москвы действительно будет проще вести диалог не со всем Евросоюзом, а с Трампом или одним представителем от ЕС.

Европейские страны совместно с Украиной сформировали план урегулирования конфликта, который предусматривает поэтапное снятие санкций с России. По данным агентства Bloomberg, план состоит из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта.

Ранее в России рассказали, как Евросоюз решил «задобрить» Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами