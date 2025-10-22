В Госдуме рассказали о плюсах плана ЕС по урегулированию на Украине

Предложение Евросоюза о новом мирном плане и создании «Совета по вопросам мира» может быть полезной идеей для ускорения украинского урегулирования. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

«По-моему мнению, в любых мирных переговорах по Украине все-таки должна участвовать Европа, так как именно она продолжает финансирование Киева и предоставляет оружие для ВСУ. Однако тут возникает другая проблема — позиция европейских стран весьма разношерстна, каждый из европейских лидеров хочет одеяло перетянуть на себя», — сказала депутат.

По ее мнению, если Дональд Трамп действительно сможет выразить единое мнение Европы или назначит одного политика, который сможет это сделать, то это будет лучшим вариантом.

«Трамп все-таки человек решительный, и хочет войти в историю как международный медиатор. Так что в его энтузиазме можно не сомневаться. Если он поддержит идею Евросоюза, то еще и сделает процесс мирного урегулирования публичным, покажет, что никаких междусобойчиков с Москвой у него нет», — пояснила Журова.

Депутат подчеркнула, что главными в процессе мирного урегулирования, по-прежнему, должны оставаться позиции России и Украины, но для Москвы действительно будет проще вести диалог не со всем Евросоюзом, а с Трампом или одним представителем от ЕС.

Европейские страны совместно с Украиной сформировали план урегулирования конфликта, который предусматривает поэтапное снятие санкций с России. По данным агентства Bloomberg, план состоит из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта.

