Рябков заявил, что Россия должна убедиться в отсутствии враждебного настроя США

МИД: России нужно убедиться в отказе США от враждебного курса предыдущих властей

России нужно убедиться в желании США работать над первопричинами кризиса в отношениях России и Запада и фундаментальных противоречиях в области безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании на тему «Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения», передает РИА Новости.

По его словам, Москва должна убедиться в отказе Вашингтона от враждебного курса предыдущей американской администрации.

Таким образом Рябков прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина о готовности после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Также замглавы МИД РФ отметил, что данный шаг направлен на предотвращение гонки стратегических вооружений, поддержание в указанной сфере приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности и должен быть взаимным со стороны США.

10 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова договариваться с США по ДСНВ, «но если Вашингтон не захочет, то и для Москвы это не критично».

