На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рябков заявил, что Россия должна убедиться в отсутствии враждебного настроя США

МИД: России нужно убедиться в отказе США от враждебного курса предыдущих властей
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

России нужно убедиться в желании США работать над первопричинами кризиса в отношениях России и Запада и фундаментальных противоречиях в области безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании на тему «Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения», передает РИА Новости.

По его словам, Москва должна убедиться в отказе Вашингтона от враждебного курса предыдущей американской администрации.

Таким образом Рябков прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина о готовности после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Также замглавы МИД РФ отметил, что данный шаг направлен на предотвращение гонки стратегических вооружений, поддержание в указанной сфере приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности и должен быть взаимным со стороны США.

10 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова договариваться с США по ДСНВ, «но если Вашингтон не захочет, то и для Москвы это не критично».

Ранее политолог объяснил, почему США не торопятся с ответом на инициативу РФ по ДСНВ.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами