Президент Литвы отправил в отставку министра обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа отправил в отставку министра обороны Довиле Шакалене по ее просьбе. Об этом сообщила администрация президента, передает ТАСС.

Ранее между главой Минобороны и премьер-министром Ингой Ругинене произошел конфликт. Причиной стала разная оценка средств, выделенных на оборону в проекте бюджета на следующий год.

Министр обороны сомневалась, что все выделенные средства будут использованы на цели обороны и не уйдет ли часть на финансирование не связанных с этим напрямую программ. После этого заявления Ругинене сообщила об утрате доверия к главе оборонного ведомства.

По словам премьера, Шакалене сознательно хотела дискредитировать финансирование обороны, чему «нет оправданий».

21 октября глава оборонного ведомства сообщила, что приняла решение уйти в отставку. При этом президент Литвы просил ее отложить подачу заявления.

Ранее в Литве прошли протесты против новой правящей коалиции.