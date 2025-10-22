На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новая премьер-министр Японии призналась, что любит дорамы и корейскую косметику

Yoshikazu Tsuno/AP

Политик Санаэ Такаити, ставшая первой женщиной на посту премьер-министра Японии, во время пресс-конференции рассказала, что пользуется корейской косметикой, а также смотрит дорамы. Об этом сообщает газета Independent.

Она назвала отношения между Японией и Южной Кореей «более крепкими, чем когда-либо», и добавила, что надеется вскоре встретиться с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

«Я хочу развивать наши связи, опираясь на фундамент, заложенный предыдущими администрациями», — сказала Такаити.

21 октября нижняя палата парламента страны утвердила на пост премьер-министра кандидатуру Санаэ Такаити, которая 4 октября была избрана новым лидером ЛДП. Ее политическая риторика направлена на укрепление национальной обороны Японии, восстановление «традиционных японских ценностей» и внедрение строгой миграционной политики. При этом она сознательно избегает феминистской риторики и прямо заявляет о своем несогласии с движениями за гендерное равенство. Премьер признавалась, что хотела бы стать «железной леди» Японии по аналогии с Маргарет Тэтчер, которая является ее ролевой моделью.

Ранее стало известно, кому невыгоден приход к власти Такаити в Японии.

