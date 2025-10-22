На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог оценил новую систему выборов мэров в Свердловской области

Политолог Гращенков: мэры в Свердловской области будут подчиняться губернатору
Максим Блинов/РИА Новости

Политолог Илья Гращенков в беседе с ЕАН прокомментировал инициативу губернатора Свердловской области Дениса Паслера о переводе мэров с выборных на назначаемые должности.

Эксперт выразил мнение, что такая мера усилит контроль за политическими процессами в регионе. Это закономерный шаг в рамках общероссийского тренда на централизацию публичной власти, считает Гращенков.

По его словам, нововведение устранит потенциальные конфликты между региональными властями и муниципалитетами, а также создаст управляемую вертикаль для реализации федеральных распоряжений.

22 октября стало известно, что Паслер внес в региональный парламент проект, который распространяет новую систему выборов мэров не только на Екатеринбург, но и на все остальные муниципалитеты.

Мера предусматривает, что депутаты городов и районов будут голосовать не за претендентов, отобранных конкурсной комиссией, а за кандидатов, предложенных главой региона. Аналогичные меры были приняты в Красноярском крае, Нижегородской и Вологодской областях, в республиках Коми и Марий Эл. При этом в большинстве субъектов РФ закон распространился только на столицы.

Ранее в Курской области сократили штат министров.

