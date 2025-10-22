На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху оценил отношения Израиля и США

Нетаньяху: союз Израиля и США меняет мир
AP

Отношения между Израилем и США беспрецедентно укрепились за последний год. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«За последний год наш союз и партнерство с США стали беспрецедентными. Это меняет и Ближний Восток, и мир. Это создает возможности не только для безопасности, но и для расширения круга мира, над чем мы очень усердно работаем», — сказал он.

Нетаньяху отметил особый вклад главы Белого дома Дональда Трампа в укреплении отношений между Израилем и США.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.

