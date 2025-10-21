Филиппо призвал покончить с ЕС, пока планы против России не уничтожили Европу

Политика Евросоюза, направленная против России, наносит серьезный ущерб европейским странам. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«ЕС систематически саботирует мир при любой возможности! Он все больше будет погружаться в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой», — написал политик.

Филиппо призвал европейцев «покончить с ЕС», пока организация не разрушила их жизни окончательно.

В конце сентября Флориан Филиппо обвинил Европу в провоцировании масштабного конфликта с Российской Федерацией. По словам политика, ЕС, НАТО и Украина делают все возможное, чтобы развязать «масштабную многостороннюю бойню» на европейском континенте. В том числе речь идет о провокациях под ложным флагом, на которые они способны, заявил Филиппо.

Также он призвал власти Франции «полностью выйти из этой войны» и не отправлять Киеву «ни одного евро, ни одной единицы оружия, ни одного солдата».

Ранее в Европе поставили Зеленского перед выбором после его встречи с Трампом.