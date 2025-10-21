На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции призвали «покончить с ЕС»

Филиппо призвал покончить с ЕС, пока планы против России не уничтожили Европу
true
true
true
close
Alexis Sciard/Global Look Press

Политика Евросоюза, направленная против России, наносит серьезный ущерб европейским странам. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«ЕС систематически саботирует мир при любой возможности! Он все больше будет погружаться в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой», — написал политик.

Филиппо призвал европейцев «покончить с ЕС», пока организация не разрушила их жизни окончательно.

В конце сентября Флориан Филиппо обвинил Европу в провоцировании масштабного конфликта с Российской Федерацией. По словам политика, ЕС, НАТО и Украина делают все возможное, чтобы развязать «масштабную многостороннюю бойню» на европейском континенте. В том числе речь идет о провокациях под ложным флагом, на которые они способны, заявил Филиппо.

Также он призвал власти Франции «полностью выйти из этой войны» и не отправлять Киеву «ни одного евро, ни одной единицы оружия, ни одного солдата».

Ранее в Европе поставили Зеленского перед выбором после его встречи с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами