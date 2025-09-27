На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции обвинили ЕС в провоцировании масштабного конфликта с Россией

Политик Филиппо обвинил ЕС в провоцировании масштабного конфликта с Россией
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Европу в провоцировании масштабного конфликта с Российской Федерацией. Свое мнение он высказал в социальной сети X.

По словам политика, ЕС, НАТО и Украина делают все возможное, чтобы развязать «масштабную многостороннюю бойню» на европейском континенте. В том числе речь идет о провокациях под ложным флагом, на которые они способны, заявил Филиппо.

Также он призвал власти Франции «полностью выйти из этой войны» и не отправлять Киеву «ни одного евро, ни одной единицы оружия, ни одного солдата».

На этой неделе директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс заявил на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что ведущие политики в европейских странах являются «поджигателями войны».

Он отметил, что распространяющаяся в Европе русофобия — чрезвычайно опасное явление. По словам эксперта, он хотел бы, чтобы между РФ и Европой «была какая-то дипломатия». Однако сейчас ее «совсем нет», подчеркнул Сакс.

Профессор назвал «поджигателями войны» таких европейских лидеров, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Аналогичную характеристику он дал и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Ранее в Госдуме рассказали, когда Европа будет готова к войне с Россией.

