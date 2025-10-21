Вице-президент США не смог ответить на вопрос, кто будет управлять сектором Газа

Вэнс сообщил, что не располагает информацией о том, кто будет управлять Газой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не располагает информацией о том, кто в конечном итоге станет руководить сектором Газа. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в ходе визита в Израиль, передает РИА Новости.

«Я не знаю ответа на этот вопрос», — заявил он, отвечая на прямой вопрос журналиста.

По словам вице-президента США, в настоящий момент ведутся работы по созданию гибкой структуры управления, которая будет сможет адаптироваться в зависимости от развития событий.

Вэнс подчеркнул важность того, чтобы палестинцы непременно могли жить в Газе. Израиль джолжен гарантировать местным жителям безопасность прежде чем решать вопросы управления палестинским анклавом, заключил политик.

19 октября стало известно, что Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. Руководство страны считает, что противник сделал это первым, ударив по израильским военным. Представители движения все отрицают. По их мнению, Израиль нарушил перемирие, а они лишь ответили на провокацию.

Ранее ХАМАС отверг идею международной опеки над сектором Газа.