На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: слова Сикорского о полете Путина — агрессия как в адрес РФ, так и США

Политолог Буневич назвал агрессией слова Сикорского о перелете Путина в Венгрию
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава не может гарантировать безопасность пролета самолета президента России Владимира Путина над своей территорией, — агрессия не только в адрес Москвы, но и Вашингтона. Такое мнение в интервью RT высказал политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.

«Своими словами Сикорский фактически говорит о том, что Варшава попытается сорвать встречу лидеров США и России. А учитывая особые союзнические отношения между Польшей и Америкой, это заявление должно быть очень внимательно рассмотрено», — отметил эксперт.

Он добавил, что ссылки Сикорского на Международный уголовный суд (МУС) — это «просто несерьезно».

21 сентября глава МИД Польши в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Сикорский напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

Ранее в России допустили, что страны ЕС устроят провокацию с самолетом Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами