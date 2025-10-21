Эксперт: слова Сикорского о полете Путина — агрессия как в адрес РФ, так и США

Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава не может гарантировать безопасность пролета самолета президента России Владимира Путина над своей территорией, — агрессия не только в адрес Москвы, но и Вашингтона. Такое мнение в интервью RT высказал политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.

«Своими словами Сикорский фактически говорит о том, что Варшава попытается сорвать встречу лидеров США и России. А учитывая особые союзнические отношения между Польшей и Америкой, это заявление должно быть очень внимательно рассмотрено», — отметил эксперт.

Он добавил, что ссылки Сикорского на Международный уголовный суд (МУС) — это «просто несерьезно».

21 сентября глава МИД Польши в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Сикорский напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

Ранее в России допустили, что страны ЕС устроят провокацию с самолетом Путина.