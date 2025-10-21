На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили на заявление Лондона об отправке войск на Украину

Депутат Нестеренко назвал провокацией заявление Лондона о войсках на Украине
true
true
true
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Заявление главы Минобороны Великобритании Джона Хили об отправке войск на Украину является провокацией. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Юрий Нестеренко.

По его словам, милитаристские и провокационные заявления руководства Великобритании «традиционно предшествуют любым мирным инициативам и переговорам», в которых не участвует Лондон, но очень хочет оказать влияние.

Нестеренко утверждает, что сегодня Соединенное Королевство продолжает оставаться в авангарде антироссийской политики.

До этого Хили сообщил о готовности Лондона развернуть военный контингент на Украине, если будет достигнуто мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта.

Хили подчеркнул, что Лондон уже выделил значительные средства на подготовку к потенциальному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. По оценкам министра, общая стоимость размещения британского контингента на Украине может превысить £100 млн ($134 млн).

Ранее в Британии признали, что Украина не сможет одолеть Россию.

