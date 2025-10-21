Навроцкий пообещал, что не допустит войны в Польше

Навроцкий пообещал не допустить войны в Польше и не отправлять солдат на Украину

Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал сделать все, чтобы в его стране не вспыхнуло войны. Его слова приводит Польское агентство печати (РАР).

«Я сделаю все, чтобы война не вспыхнула», – заявил Навроцкий.

Он напомнил, что во время предвыборной кампании обещал, что польские солдаты не поедут на Украину и не будут отдавать там свои жизни. Президент отметил, что Польша уже много лет помогает Украине экономически и дипломатически.

До этого президент Польши также выступал с предложением отложить вопрос о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он назвал преждевременными соответствующие дискуссии и подчеркнул, что ни одна страна, находящаяся в состоянии конфликта, не может вступить в НАТО.

Ранее премьер Польши исключил отправку войск на Украину.